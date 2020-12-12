На Ровенской АЭС отключился энергоблок, сработала защита. Радиационный фон в норме

На Ровенской АЭС отключился энергоблок №1 после срабатывания автоматической защиты. Радиационный фон не изменялся и находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Отключение произошло сегодня, 12 декабря, в 01:43. Автоматическая защита сработала по факту отключения турбин блока. Причины выясняются, предварительная классификация происшествия по Международной шкале ядерных событий (INES) – вне шкалы.

Энергоблок №2 Ровенской АЭС продолжает работу с суммарной нагрузкой 430 МВт. На третьем и четвертом энергоблоках ведутся плановые ремонтные работы.

14 ноября 2020 года на Запорожской АЭС запустили четвертый энергоблок, который полгода находился в ремонте.

Денис Юдин

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