На Ровенской АЭС отключился энергоблок, сработала защита. Радиационный фон в норме
12.12.2020, 11:59
Ровенская АЭС (Фото – пресс-служба РАЭС)
На Ровенской АЭС отключился энергоблок №1 после срабатывания автоматической защиты. Радиационный фон не изменялся и находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба Энергоатома.
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Отключение произошло сегодня, 12 декабря, в 01:43. Автоматическая защита сработала по факту отключения турбин блока. Причины выясняются, предварительная классификация происшествия по Международной шкале ядерных событий (INES) – вне шкалы.
Энергоблок №2 Ровенской АЭС продолжает работу с суммарной нагрузкой 430 МВт. На третьем и четвертом энергоблоках ведутся плановые ремонтные работы.
- 14 ноября 2020 года на Запорожской АЭС запустили четвертый энергоблок, который полгода находился в ремонте.
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