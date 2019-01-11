На шахте в Павлограде произошла вспышка метана: есть пострадавшие

Вчера, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. Об этом сообшает пресс-служба компании в Facebook.
Всех горняков и сотрудников эвакуировали с места аварии.
"По предварительным данным пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу", - отметили в пресс-службе.
На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО.
22 января 2018 года сообщалось, что восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана в лаве предприятия Шахтоуправление Покровское в Донецкой области.