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11.01.2019, 06:44

На шахте в Павлограде произошла вспышка метана: есть пострадавшие

На шахте в Павлограде произошла вспышка метана: есть пострадавшие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате вспышки метана пять человек госпитализированы

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Вчера, 10 января в 21:15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. Об этом сообшает пресс-служба компании в Facebook.

Всех горняков и сотрудников эвакуировали с места аварии.

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"По предварительным данным пятеро горняков, получивших ожоги II-III степени, отправлены в Павлоградскую городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

На шахте введен план ликвидации аварии. Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО.

22 января 2018 года сообщалось, что восемь шахтеров пострадали в результате вспышки метана в лаве предприятия Шахтоуправление Покровское в Донецкой области.

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Теги: Павлоградуголь, шахта, вспышка метана
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