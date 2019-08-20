На судне в РФ умер украинский моряк, второй в реанимации

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В Морском спасательно-координационном центре российского города Новороссийск сообщили об отравлении метиловым спиртом двух украинских моряков с судна "Магус". Один из них скончался. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе МИД.

Второй человек был перевезен в больницу порта "Тамань" (Краснодарский край, РФ).

В настоящее время гражданин Украины находится в реанимационном отделении, сообщили в МИД.

Генконсульство Украины связалось с владельцами судна в Одессе и родственниками моряков. Они готовят перевозку тела умершего в Украину.

По сообщению ТАСС со ссылкой на Росморречфлот, скончались оба украинских моряка. В порту "Тамань" уточнили, что танкер в момент инцидента находился за пределами территориальных вод России и остается там до сих пор.

31 июля в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, которого обвиняли в правонарушении.

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