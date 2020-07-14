На Донбассе из миномета 120 мм обстрелян участок разведения в городе Золотое

Вчера на Донбассе погибли трое. Тела погибших вблизи поселка Зайцево военных оккупанты по состоянию на утро 14 июля по-прежнему не дают забрать

Передовые подразделения гибридной российской армии вчера, 13 июля, обстреляли из миномета участок разведения войск в городе Золотое Луганской области. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

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"Вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое, выпустив одну мину калибра 120 мм", - коротко говорится в сводке.

Запрещенные минскими договоренностями минометы такого же калибра оккупанты применили также вблизи Сартаны и Водяного в Приазовье, а также неподалеку Луганского под Светлодарском, Крымского и Орехово в Луганской области. Всего за 13 июля боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным разведки, за прошлые сутки украинская армия уничтожила одного и ранила двух захватчиков. За сегодня у ООС потерь нет.

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Евгений Пилипенко

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