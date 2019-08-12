На юге Одесской обл. в жутком ДТП погибли четыре человека: фото

ДТП в Одесской области (фото - Нацполиция)

В южной части Одесской области в результате дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. Авария произошла на трассе Татарбунары - Вилково.

Возле села Ручей столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen. Помимо трех погибших, еще три человека пострадали и госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личности погибших, а также обстоятельства трагедии, устанавливаются.

В ночь на 10 августа в ДТП погибла известная украинская балерина из Харькова Светлана Исакова.

9 августа в дорожной аварии с маршруткой в Житомирской области пострадали более двух десятков человек.

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