На юге Одесской обл. в жутком ДТП погибли четыре человека: фото

В южной части Одесской области в результате дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. Авария произошла на трассе Татарбунары - Вилково.
Возле села Ручей столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen. Помимо трех погибших, еще три человека пострадали и госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личности погибших, а также обстоятельства трагедии, устанавливаются.
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