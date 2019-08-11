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В ДТП погибла известная украинская балерина из Харькова: фото

В ДТП погибла известная украинская балерина из Харькова: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.08.2019, 15:20

Авария произошла ночью, погибла Светлана Исакова

В ночь на 10 августа в результате дорожно-транспортного происшествия погибла ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова. Об этом сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко в Facebook.

"Это произошло сегодня в 01:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", - отметил он.

Светлана Исакова (фото - facebook.com/oleg.orishchenko)

  • 20 октября 2018 года в ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

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