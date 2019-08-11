В ДТП погибла известная украинская балерина из Харькова: фото

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ночь на 10 августа в результате дорожно-транспортного происшествия погибла ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова. Об этом сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко в Facebook.

"Это произошло сегодня в 01:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", - отметил он.

Светлана Исакова (фото - facebook.com/oleg.orishchenko)

20 октября 2018 года в ДТП под Киевом погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Читайте также: Завершено расследование ДТП, в котором погибла актриса Поплавская