Нападение на Балуха. Подозреваемый арестован без права на залог

Подозреваемый арестован на два месяца, от адвоката отказался

Сегодня, 19 сентября, суд арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему политзаключенному Кремля Владимиру Балуху. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала она.

По ее словам, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

"Подозреваемый – 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве", - отметила Максимец.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.

В ночь на 8 сентября Балуха в столичном Гидропарке годовщины освобождения из российского плена. Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция. До сих пор Балух находится в состоянии медикаментозной комы. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое.

До сих пор Балух находится в состоянии медикаментозной комы. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. 18 сентября полиция задержала подозреваемого.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.