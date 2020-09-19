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Нападение на Балуха. Подозреваемый арестован без права на залог

19.09.2020, 16:20
Нападение на Балуха. Подозреваемый арестован без права на залог - Фото
Владимир Балух (скриншот из видео УКМЦ)

Подозреваемый арестован на два месяца, от адвоката отказался

Сегодня, 19 сентября, суд арестовал подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему политзаключенному Кремля Владимиру Балуху. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху", - написала она.

По ее словам, суд не определял альтернативы содержанию под стражей.

"Подозреваемый – 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве", - отметила Максимец.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

  • В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.
  • Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.
  • До сих пор Балух находится в состоянии медикаментозной комы. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое.
  • 18 сентября полиция задержала подозреваемого.
Наталия Медведева
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Владимир Балух

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