Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Балуха

Подробности ожидаются в ближайшее время

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Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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Подробности ожидаются в ближайшее время.

ОБНОВЛЕНО В 20:13. Подозреваемый — житель Киева 1988 года рождения, сообщили в столичной полиции.

Там выяснили, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане "Edem". Именно туда около полуночи пришел Балух после празднования освобождения в ресторане "Казак".

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь", - сказано в сообщении полиции.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.

До сих пор Балух находится в состоянии медикаментозной комы. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое.







Вадим Ребрина

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