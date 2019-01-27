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27.01.2019, 17:32

Нападение на журналистов: подозреваемые - под домашним арестом

Нападение на журналистов: подозреваемые - под домашним арестом - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом. Такое решение принял 26 января Голосеевский районный суд столицы, сообщает полиция Киева.

"Задержанные должны с 21:00 часов до 07:00 находится по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.

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В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

25 января 2019 года по подозрению в нападении на журналистов съемочной группы проекта "Стоп коррупции" в столичное управление полиции доставили девять человек

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Теги: киев, нападение, журналисты
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