Нападение на журналистов: подозреваемые - под домашним арестом

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Подозреваемые в нападении на журналистов в Киеве на время следствия будут находиться под ночным домашним арестом. Такое решение принял 26 января Голосеевский районный суд столицы, сообщает полиция Киева.

"Задержанные должны с 21:00 часов до 07:00 находится по адресу проживания и выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.

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В результате первоочередных следственных действий семи мужчинам объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

25 января 2019 года по подозрению в нападении на журналистов съемочной группы проекта "Стоп коррупции" в столичное управление полиции доставили девять человек.