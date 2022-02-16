Нападение в Днепре на журналистов-расследователей. Трем фигурантам вручили подозрения
Сегодня, 16 февраля, трем фигурантам дела о нападении на съемочную группу журналиста-расследователя Михаила Ткача правоохранители вручили подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Как отмечается, троих человек поставили в известность о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконном изъятии собранных журналистами материалов и технических средств, а также в открытом похищении чужого имущества.
По данным следствия, журналисты прибыли в VIP-терминал аэропорта города Днепр, где начали снимать репортаж на собственные телефоны.
На территории терминала в то время находились четверо мужчин, которые потребовали прекратить съемку.
"Применив силу и угрожая ножом, они получили доступ к снятым видеоматериалам, которые удалили из телефона", – говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи продолжают работу над установлением личности человека, который угрожал убийством одному из журналистов.
- 13 февраля в аэропорту Днепра группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дала прокурорам задание немедленно включиться в работу.
- 15 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что все участники нападения на журналистов в Днепре установлены, в связи с нападением открыты два уголовных производства. По его словам, нападение на съемочную группу предприняли охранники "одного из пользователей частных самолетов".
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