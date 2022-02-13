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Венедиктова о нападении на журналистов: Не могу высказаться популярно, а хотелось бы

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 21:13
Венедиктова о нападении на журналистов: Не могу высказаться популярно, а хотелось бы - Фото
Ирина Венедиктова (Фото - пресс-служба ГБР)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на видео нападения на журналистов в аэропорту Днепра. "Ограничения, накладываемые законом, не позволяют мне высказаться популярно, а хотелось бы", – написала она в Facebook.

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Генеральный прокурор сообщила, что она "дала задание прокурорам немедленно включиться в работу". Руководитель прокуратуры (Днепропетровской) области завтра должен лично доложить о ходе следственных действий. 

"Реакция будет адекватной. Дело на контроле", – написала Венедиктова.  

Скриншот из Facebook

6 апреля 2021 года Ирина Венедиктова заявила, что берет "на личный контроль" уголовные производства о покушениях на активиста Сергея Стерненко

Сегодня в Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. Находившаяся на месте происшествия полиция ничего не предпринимала.

  • 17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", на которой работает Ткач.

Сергей Бережной
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