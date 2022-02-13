Венедиктова о нападении на журналистов: Не могу высказаться популярно, а хотелось бы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на видео нападения на журналистов в аэропорту Днепра. "Ограничения, накладываемые законом, не позволяют мне высказаться популярно, а хотелось бы", – написала она в Facebook.

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Генеральный прокурор сообщила, что она "дала задание прокурорам немедленно включиться в работу". Руководитель прокуратуры (Днепропетровской) области завтра должен лично доложить о ходе следственных действий.

"Реакция будет адекватной. Дело на контроле", – написала Венедиктова.

6 апреля 2021 года Ирина Венедиктова заявила, что берет "на личный контроль" уголовные производства о покушениях на активиста Сергея Стерненко.

Сегодня в Днепре группа неизвестных, предположительно вооруженная охрана, напала на съемочную группу журналиста Украинской правды Михаила Ткача. У членов съемочной группы пытались отобрать телефоны, чтобы удалить видео. Находившаяся на месте происшествия полиция ничего не предпринимала.

17 августа 2020 года в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы", на которой работает Ткач.

12 сентября Михаил Ткач заявлял о проникновении неизвестных на чердак его дома, опечатанный в рамках уголовного дела о возможной прослушке квартиры журналиста.

Сергей Бережной

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