Венедиктова берет на "личный контроль" дела о покушениях на Стерненко

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Генпрокурор Ирина Венедиктова берет "на личный контроль" дела о покушениях на общественного деятеля Сергея Стерненко. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.

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Венедиктова заверяет, что кейс Стерненко для нее "очень важен" и "отмалчиваться" по нему она не позволит.

"Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко", – сказала она.

Генпрокурор отметила, что три криминальных дела о покушениях на Стерненко были объединены в одно и переданы на расследование в СБУ. Венедиктова говорит, что ей докладывают о деле раз в три дня. Прокуратура "сделает все", чтобы довести до суда обвинительный акт лицам, которые действовали против Стерненко, заверяет генпрокурор.

В то же время сам Стерненко не единожды утверждал, что Венедиктова не расследовала дела о нападении против него. "Как дела? Сколько стоит отмазывание титушек и заказчиков убийств", – обращался он к ней летом 2020-го в соцсетях. Активист также заявлял о "прямом политическом давлении" Венедиктовой по делу о нападениях в интервью Янине Соколовой в апреле 2020-го.

Кроме того, Стерненко считает, что Венедиктова была одной из тех, кто стоит за приговором ему по другому делу – о похищении экс-члена пророссийской партии Родина в 2015-м. Адвокаты Стерненко заявляли о необоснованности обвинительного акта и приговора по этому делу, а также о "фактической фальсификации материалов" по нему. Полный анализ приговора от адвокатов читайте здесь.

ДОПОЛНЕНО В 16:52. На канале Стерненко в Telegram (указано, что его ведут друзья активиста, пока Стерненко в СИЗО) назвали заявление Венедиктовой "ложью". Утверждается, что дело о нападениях расследует полиция Одессы, и на прошлой неделе с ним проводили формальный допрос по первому нападению.

Также отмечается, что на Стерненко напали трижды, но никто из исполнителей, организаторов или заказчиков не получил приговор, однако был осужден сам активист "за придуманные 300 грн".

"Такие громкие заявления генерального прокурора призваны ввести в заблуждение общество и международных партнеров: не было и не будет настоящего и профессионального расследования нападений на Сергея Стерненко, поскольку это не в пользу пророссийским силам, которые бросили его за решетку", – говорится в сообщении.

На Стерненко трижды нападали в 2018-м. Во время последнего нападения активист нанес смертельное ранение напавшему на него Ивану Кузнецову. Стерненко утверждает, что это была самооборона. Второй нападавший, Александр Исайкул, выехал за границу.

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