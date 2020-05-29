"Напоминает 90-е". Аваков рассказал Зеленскому детали перестрелки в Броварах

Аваков отчитывается о перестрелке в Броварах перед Зеленским (фото - пресс-служба президента)

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался перед президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем о сегодняшней перестрелке в пригороде Киева - Броварах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Аваков объяснил, что конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками, по предварительной версии, из-за коррупционных схем на тендерах.

По словам министра, в перестрелке участвовали около 100 человек, три автобуса с вооруженными людьми прибыли из Киева и один из Винницкой области. "Титушек" позвали киевские перевозчики, говорит глава МВД.

Аваков добавил, что в Виницкой области уже приняты кадровые решения за то, что автобус с вооруженными людьми был пропущен. На данный момент задержаны 20 человек, трое находятся с ранениями в больницах. Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Зеленский же сказал, что произошедшее "напомнило 90-е", и подчеркнул, что необходимо найти и привлечь к ответственности заказчиков. На уровне правительства, по словам президента, должны решить, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало при инциденте.

Сегодня утром в Броварах, пригороде Киева, в жилом районе между представителями предпринимателей в сфере пассажирских перевозок. произошла массовая перестрелка в жилом районе

Днем был отстранен за "грубые просчеты в службе" глава Винницкой областной полиции Юрий Педос.

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