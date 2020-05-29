"За грубые просчеты в службе". В Виннице отстранили начальника областной полиции

Начальника областной полиции Винницы Юрия Педоса отстранили от исполнения обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Также уволен с занимаемых должностей зам Педоса, начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы. Его имя не называется, однако на сайте управления Винницкой полиции указано, что должность занимал Александр Цымбалюк.
Причиной отстранения Педоса в пресс-службе назвали "грубые недостатки и просчеты в служебной деятельности и организации деятельности оперативных подразделений".
Журналист LIGA.net попросил спикера Нацполиции Артема Шевченко уточнить, о каких именно "просчетах" идет речь, однако он комментировать отказался.
В то же время другой собеседник LIGA.net из руководства Министерства внутренних дел сказал, что Педоса "собирались уволить последние пару месяцев после скандалов с журналистами".
Нардеп Слуги народа Александр Дубинский сначала написал, а затем удалил пост о том, что отстранение якобы могло быть связано с сегодняшней перестрелкой в Броварах. Собеседник LIGA.net на уточняющий вопрос о Броварах ответил, что у него "нет такой информации", и подчеркнул: "Его (Педоса, - ред.) точно хотели уволить давно. Это 110 %".
В конце апреля у Педоса был конфликт с журналистами издания СтопКор, передает Укринформ. Журналисты сообщили, что глава областной полиции якобы противоправно незадекларировал дом, в котором живет. Они приехали к жилью полицейского, чтобы осуществить съемки и взять комментарий.
Педос вышел к ним и вскоре завязалась перепалка. Полицейский назвал публикации "провокационными" и сказал, что, понимая риски, связанные с работой, отреагировал на "нападение на его семью": вызвал наряд полиции, а также поставил вопрос о подследственности дела, "чтобы он на него не влиял, не был заангажирован".
Позже Педос заявил, что не обязан был декларировать дом, поскольку в нем еще ведутся строительные работы – и он де-юре является объектом незавершенного строительства.
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