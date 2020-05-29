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"За грубые просчеты в службе". В Виннице отстранили начальника областной полиции

"За грубые просчеты в службе". В Виннице отстранили начальника областной полиции - Фото
Юрий Педос (скриншот видео отдела коммуникации полиции Винницкой области)
29.05.2020, 13:50

Главу Винницкой областной полиции Юрия Педоса отстранили за "грубые просчеты в службе". Также уволен его зам - начальник криминальной полиции области

Начальника областной полиции Винницы Юрия Педоса отстранили от исполнения обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Также уволен с занимаемых должностей зам Педоса, начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы. Его имя не называется, однако на сайте управления Винницкой полиции указано, что должность занимал Александр Цымбалюк.

Причиной отстранения Педоса в пресс-службе назвали "грубые недостатки и просчеты в служебной деятельности и организации деятельности оперативных подразделений".

Журналист LIGA.net попросил спикера Нацполиции Артема Шевченко уточнить, о каких именно "просчетах" идет речь, однако он комментировать отказался.

В то же время другой собеседник LIGA.net из руководства Министерства внутренних дел сказал, что Педоса "собирались уволить последние пару месяцев после скандалов с журналистами".

Нардеп Слуги народа Александр Дубинский сначала написал, а затем удалил пост о том, что отстранение якобы могло быть связано с сегодняшней перестрелкой в Броварах. Собеседник LIGA.net на уточняющий вопрос о Броварах ответил, что у него "нет такой информации", и подчеркнул: "Его (Педоса, - ред.) точно хотели уволить давно. Это 110 %".

В конце апреля у Педоса был конфликт с журналистами издания СтопКор, передает Укринформ. Журналисты сообщили, что глава областной полиции якобы противоправно незадекларировал дом, в котором живет. Они приехали к жилью полицейского, чтобы осуществить съемки и взять комментарий.

Педос вышел к ним и вскоре завязалась перепалка. Полицейский назвал публикации "провокационными" и сказал, что, понимая риски, связанные с работой, отреагировал на "нападение на его семью": вызвал наряд полиции, а также поставил вопрос о подследственности дела, "чтобы он на него не влиял, не был заангажирован".

Позже Педос заявил, что не обязан был декларировать дом, поскольку в нем еще ведутся строительные работы – и он де-юре является объектом незавершенного строительства. 

  • Сегодня утром в Броварах, пригороде Киева, произошла массовая перестрелка между представителями предпринимателей в сфере пассажирских перевозок. В полиции сообщили, что задержали 10 вооруженных человек, которые приехали из другого региона, при этом правоохранители не уточнили, из какого именно региона.

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Марк Сировой
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