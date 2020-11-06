Нарколаборатория под Киевом. Подозреваемая россиянка предложила $85 000 взятки – МВД

По данным полиции, мощности лаборатории позволяли производить более 100 кг метадона в месяц

Сегодня, 6 ноября, задержанная вчера гражданка России, подозреваемая в организации нарколаборатории под Киевом, предложила полицейскому взятку в $85 000. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, 59-летняя россиянка, предложила взятку начальнику отдела профильного департамента Нацполиции, который сообщил об этом сотрудникам внутренней безопасности. Подозреваемую задержали после передачи первой части денег – $22 000.

В МВД напоминают, что 5 ноября полицейские нашли в частном доме под Киевом лабораторию по производству метадона, который сбывали в Украине, России и Беларуси. Мощности лаборатории позволяли производить более 100 кг метадона в месяц. Правоохранители задержали четверых подозреваемых.

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Наталия Медведева

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