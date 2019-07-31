Умер простреливший себе голову нацгвардеец

Нацгвардия Украины

Военнослужащий Национальной гвардии, ранивший себя в голову 29 июля, скончался в больнице. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-офицера Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитана Владимира Белова.

"Военнослужащий умер ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальной гвардия", - заявил военный.

Продолжается служебное расследование, но, по словам Белова, результатов "пока нет". Полиция Одессы квалифицировала ранение военного, как покушение на самоубийство.

29 июля солдат Нацгвардии выстрелил себе в голову, после чего был доставлен в больницу. По информации НГУ, находившиеся в караульном помещении военные услышали выстрел.

16 июля в полиции Ирпеня застрелился 19-летний мужчина.