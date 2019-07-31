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Умер простреливший себе голову нацгвардеец

Умер простреливший себе голову нацгвардеец - Фото
Нацгвардия Украины
31.07.2019, 12:34

20-летний солдат Национальной гвардии ранил себя в помещении Одесского суда Киевского района 29 июля

Военнослужащий Национальной гвардии, ранивший себя в голову 29 июля, скончался в больнице. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-офицера Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитана Владимира Белова. 

"Военнослужащий умер ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальной гвардия", - заявил военный.

Продолжается служебное расследование, но, по словам Белова, результатов "пока нет". Полиция Одессы квалифицировала ранение военного, как покушение на самоубийство. 

29 июля солдат Нацгвардии выстрелил себе в голову, после чего был доставлен в больницу. По информации НГУ, находившиеся в караульном помещении военные услышали выстрел.

16 июля в полиции Ирпеня застрелился 19-летний мужчина.

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одесса самоубийство нацгвардия
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