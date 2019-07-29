В суде Одессы боец Нацгвардии выстрелил себе в голову

Нацгвардия Украины

В Киевском райсуде Одессы военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

Там отметили, что инцидент случился во время несения службы.

По информации НГУ, находившиеся в караульном помещении военные услышали выстрел.

"Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с признаками огнестрельного ранения (в голову)", - сказано в сообщении. Пострадавший госпитализирован.

Начато служебное расследование.

16 июля в отделении полиции Ирпеня Киевской области застрелился 19-летний задержанный.