Националисты облили кровью вход в здание НАБУ: фото

Представители националистической организации Традиции и порядок облили животной кровью и забросали яйцами вход в здание НАБУ. Они опубликовали фотографии в Facebook.
Также об этом сообщила Нацполиция Киева у себя на сайте.
Правоохранители установили организатора акции. На мужчину составят админпротокол за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Фото: Традиции и порядок
Органы местного самоуправления не были проинформированы о проведении акции, уточняет полиция.
Утром сегодня участники организации анонсировали, что соберутся под НАБУ и будут требовать привлечь к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, фигуранта журналистского расследования команды Дениса Бигуса.
Националисты сообщили, что никто из НАБУ к ним не вышел.
Ранее общественный совет НАБУ призвал директора бюро Артема Сытника отстранить Углаву.