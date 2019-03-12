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12.03.2019, 18:05

Националисты облили кровью вход в здание НАБУ: фото

Националисты облили кровью вход в здание НАБУ: фото - Фото
Фото: Традиции и порядок

Участники националистической организации пришли под здание НАБУ требовать привлечь к ответственности Гизо Углаву

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Представители националистической организации Традиции и порядок облили животной кровью и забросали яйцами вход в здание НАБУ. Они опубликовали фотографии в Facebook.

Также об этом сообщила Нацполиция Киева у себя на сайте.

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Правоохранители установили организатора акции. На мужчину составят админпротокол за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Фото: Традиции и порядок

Органы местного самоуправления не были проинформированы о проведении акции, уточняет полиция.

Утром сегодня участники организации анонсировали, что соберутся под НАБУ и будут требовать привлечь к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, фигуранта журналистского расследования команды Дениса Бигуса.

Националисты сообщили, что никто из НАБУ к ним не вышел.

Ранее общественный совет НАБУ призвал директора бюро Артема Сытника отстранить Углаву.

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Теги: гизо углава, набу, Традиции и порядок
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