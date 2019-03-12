Общественный совет НАБУ призвал Сытника отстранить Углаву

Углава Гизо Фото: facebook.com/Gizo Uglava

Совет общественного контроля НАБУ призвал директора бюро Артема Сытника немедленно отстранить подозреваемых в покрытии коррупции в оборонной сфере сотрудников НАБУ и инициировать служебное расследование против них. Об этом говорится в заявлении совета.

Там отметили, что для НАБУ стало "вызовом" возможное участие в покрытии коррупции сразу нескольких сотрудников бюро, о чем говорилось в журналистском расследовании Наших грошей.

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"И именно поэтому для сохранения НАБУ, как института, Совет общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела И подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела и подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование относительно этих сотрудников", - сказано в заявлении.

Также совет немедленно инициирует внеочередное заседание с участием Сытника, а также упомянутых сотрудников бюро с истребованием копий всех упомянутых в журналистском расследовании документов.

Вчера проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова-Гладковского знали в НАБУ.