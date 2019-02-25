"Наварила куш" на блиндажах в Донбассе: чиновница пойдет по суд

Суд (фото - Pixabay)

Экс-начальницу управления капитального строительства одной из облгосадминистраций в западном регионе подозревают в причастности к хищению 2 млн грн, которые были выделены на обустройство блиндажей в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сегодня в НАБУ уточнили, что 22 февраля обвинительный акт в отношении чиновницы направили в суд. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

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"По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по строительству опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, с военной точки зрения непригодных для этого типа сооружений", - отметили в пресс-службе.

Указанные действия нанесли ущерб министерству обороны на общую сумму более 2 млн грн.

Расследование указанных фактов начали детективы НАБУ в ноябре 2017 года после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в НАБУ.

24 сентября 2018 года СБУ сообщила о задержании в Сумской области врача, который, по версии спецслужбы, требовал у участника ООС взятку за получение группы инвалидности, на которую тот имел законное право.