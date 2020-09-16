"Небоевые потери". На Донбассе погиб военный
С начала текущих суток в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Сегодня, 16 сентября, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.
Боец погиб вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе населенного пункта Новотошковское, написал штаб в вечерней сводке.
Сообщается, что с начала текущих суток в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Екатериновки боевики сделал неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие выстрелов нет.
В Яворовской районной госадминистрации сообщили, что погиб механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский 1991 года рождения.
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