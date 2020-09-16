"Небоевые потери". На Донбассе погиб военный

С начала текущих суток в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Сегодня, 16 сентября, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Боец погиб вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе населенного пункта Новотошковское, написал штаб в вечерней сводке.

Сообщается, что с начала текущих суток в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Екатериновки боевики сделал неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие выстрелов нет.

В Яворовской районной госадминистрации сообщили, что погиб механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский 1991 года рождения.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: сентябрь 2020 года

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.