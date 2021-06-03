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Неизвестные от имени полиции рассылают письма об открытии уголовных дел

03.06.2021, 18:16
Неизвестные от имени полиции рассылают письма об открытии уголовных дел - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

Неизвестные рассылают якобы с электронной почты киевского управления патрульной полиции сообщения об открытии уголовных дел с требованием предоставить личную информацию. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений, говорят в полиции.

Утром якобы с почты управления патрульной полиции в Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника департамента патрульной полиции с таким контекстом: против вас открыто уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф.

В полиции заверяют, что никаких подобных писем не отправляли. Там назвали рассылку "атакой киберзлоумышленников".

Также там предостерегли, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и т.п.) могут поступать и якобы от других госучреждений.

"Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открывая которые, происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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полиция мошенничество киберпреступность спам
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