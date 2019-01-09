"Новости очень хорошие": Климкин рассказал о пострадавших моряках

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Семеро моряков, спасенных из затонувшего около турецкого побережья торгового судна, в ближайшее время вернутся в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"Сейчас наше посольство вместе с турецкими партнерами пытается предоставлять всю возможную помощь. Конечно, возвращение зависит от их состояния. Это произойдет в ближайшее время - там новости (о состоянии здоровья) очень хорошие", - отметил глава МИД.

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Также Климкин выразил свои соболезнования семьям погибших моряков.

В результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции 7 января погибли четверо граждан Украины. Выжили и находятся в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Судно входило в порты Керчи и Феодосии в 2014-15-х. На борту судна было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун.

Российский порт Азов в Ростовской области часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса.