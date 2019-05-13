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13.05.2019, 10:16

Мужчина ехал в оккупированный Донбасс и умер на блокпосту

Мужчина ехал в оккупированный Донбасс и умер на блокпосту - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Инцидент произошел на блокпосту в Марьинке, что в 23 километрах от Донецка

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В подконтрольном Украине пункте въезда-выезда Марьинка 10 мая умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ видели на КПВВ "Марьинка" накрытое одеялом тело умершего мужчины.

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Ранее в тот день в том же месте наблюдатели видели, как фельдшеры оказывали помощь лежавшему на земле мужчине в возрасте 60–69 лет.

Офицер Государственной пограничной службы Украины сообщил, что мужчина потерял сознание вскоре после того, как вышел из машины, в которой он вместе с женой направлялся во временно оккупированный Донбасс.

12 апреля 2019 года на линии разграничения за 30 метро до блокпоста пункта пропуска Новотроицкое умер мужчина 1936 года рождения.

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Теги: Донбасс, обсе, Марьинка, блокпост, смерть
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