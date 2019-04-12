Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 14:07

Перед блокпостом боевиков умер пенсионер – СЦКК

Перед блокпостом боевиков умер пенсионер – СЦКК - Фото
Иллюстративное фото (ГПСУ)

Мужчина умер за 30 метров до блокпоста от инфаркта

Реклама
Реклама

На линии разграничения за 30 метро до блокпоста пункта пропуска Новотроицкое умер мужчина 1936 года рождения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Инцидент произошел 11 апреля "в результате отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории".

Реклама

Сначала мужчина потерял сознание. На блокпосту украинской стороны, получив сообщение, вызвали скорую. Через полчаса медики прибыли, однако констатировали смерть, причина – инфаркт.

Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, пенсионер, блокпост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 