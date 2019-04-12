Перед блокпостом боевиков умер пенсионер – СЦКК

Иллюстративное фото (ГПСУ)

На линии разграничения за 30 метро до блокпоста пункта пропуска Новотроицкое умер мужчина 1936 года рождения. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Инцидент произошел 11 апреля "в результате отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории".

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Сначала мужчина потерял сознание. На блокпосту украинской стороны, получив сообщение, вызвали скорую. Через полчаса медики прибыли, однако констатировали смерть, причина – инфаркт.

Родственники умершего сообщили, что заберут тело для захоронения на временно оккупированной территории.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.