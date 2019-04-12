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12.04.2019, 07:31

В Донбассе погиб военный, много раненых. Ответ ВСУ был жестким

В Донбассе погиб военный, много раненых. Ответ ВСУ был жестким - Фото
Фото: pixabay.com

20 обстрелов за вчерашний день на линии разграничения. У военных есть погибший. Ранения получили восемь бойцов.

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11 апреля в период с 18:00 до полуночи на востоке страны погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. До этого восемь бойцов ВСУ получили ранения при локальном обострении на линии фронта, говорится в утренней фронтовой сводке от штаба операции объединенных сил.

Подробности и имена штаб озвучит в дневной сводке.

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Всего за вчерашний день гибридная армия России в Донбассе 20 раз обстреляла позиции ВСУ. Четыре раза при этом были применены запрещеные минскими соглашениями вооружения.

Основная масса обстрелов была в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Восток": 19 эпизодов. Применялись среди прочего минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы и вооружение боевых машин пехоты.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа объединенных сил. По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены", - подчеркнули в штабе.

С начала 12 апреля российские "гибриды" уже дважды обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди личного состава нет.

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Теги: война в донбассе, погибший, потери
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