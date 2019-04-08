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08.04.2019, 11:15

ОБСЕ сообщила, где боевики в Донбассе спрятали танки

ОБСЕ сообщила, где боевики в Донбассе спрятали танки - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, танки террористов находятся недалеко от захваченных гибридной армией РФ Донецка и Луганска

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Беспилотник дальнего радиуса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 14 танков (Т-72) боевиков в районе временно оккупированной Федоровки, что в 34 километрах к северо-востоку от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, три танка (Т-72 - 1 ед., предположительно Т-72 - 2 ед.) террористов находятся возле Калиново-Борщеватого (61 км к западу от Луганска) и два танка (неустановленного типа) вблизи Новоселовки.

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В ОБСЕ сообщили, что не менее четырех замаскированных ББМ (неустановленного типа), четыре боевые машины пехоты (БМП-2) и три бронетранспортера (МТ-ЛБ  -2 ед., БТР-80  - 1 ед.)  - в Безыменном, что в 100 километрах  к югу от Донецка.

Беспилотник ОБСЕ также зафиксировал шесть предположительно ББМ (неустановленного типа) в районе Горловки (39 км к северо-востоку от Донецка); 22 ББМ - Круглика (65 км к юго-западу от Луганска).

 28 марта сообщалось, что беспилотник ОБСЕ обнаружил танки, пушки и минометы террористов в 28 километрах от Луганска. 

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Теги: война, Донбасс, обсе, беспилотник
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