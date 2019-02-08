ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Беспилотник дальнего радиуса действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 60 танков боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 11 танков (Т-72) находились на полигоне около Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска); 17 танков (Т-64), 9 буксируемых минометов (ПM-38, 120 мм) и семь зенитных ракетных комплексов (9K35 Стрела-10) - на полигоне недалеко от Бугаевки.

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"21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72), восемь самоходных гаубиц (2С1), шесть противотанковых пушек (МТ-12), девять буксируемых минометов (2Б11) и восемь зенитных ракетных комплексов (9К35) - на полигоне вблизи Мирного (28 км к юго-западу от Луганска); 11 танков (десять Т-72 и один Т-64) - на полигоне возле Круглика (31 км к юго-западу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что 12 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и две 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм) были зафиксированы недалеко от Хрустального, что в 54 километрах к юго-западу от Луганска.

29 января 2019 года ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево.