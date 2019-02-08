Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.02.2019, 09:57

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе

ОБСЕ сообщила, куда боевики перебросили 60 танков в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, террористы разместили танки недалеко от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

Реклама
Реклама

Беспилотник дальнего радиуса действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 60 танков боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии. 

По данным ОБСЕ, 11 танков (Т-72) находились на полигоне около Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска); 17 танков (Т-64), 9 буксируемых минометов (ПM-38, 120 мм) и семь зенитных ракетных комплексов (9K35 Стрела-10) - на полигоне недалеко от Бугаевки.

Реклама

"21 танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72), восемь самоходных гаубиц (2С1), шесть противотанковых пушек (МТ-12), девять буксируемых минометов (2Б11) и восемь зенитных ракетных комплексов (9К35) - на полигоне вблизи Мирного (28 км к юго-западу от Луганска); 11 танков (десять Т-72 и один Т-64) - на полигоне возле Круглика (31 км к юго-западу от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что 12 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и две 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм) были зафиксированы недалеко от  Хрустального, что в 54 километрах к юго-западу от Луганска.

29 января 2019 года ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков во временно оккупированном Дебальцево.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, обсе, танки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 