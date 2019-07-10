ОБСЕ сообщила, куда боевики переместили бетонные блоки в Станице

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

На блокпосту боевиков в районе участка разведения сил и средств в районе Станицы Луганской наблюдатели ОБСЕ видели четырех террористов с голубыми нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Об этом сообщила пресс-служба миссии.

"Примерно в одном километре к юго-юго-востоку от моста около Станицы Луганской, за пределами участка разведения, команда СММ видела, что некоторые бетонные блоки переместили и установили между двумя группами контейнеров (по три контейнера в каждой) на автостоянке, расположенной примерно в 50 м к югу от памятника князю Игорю", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели также видели один бронеавтомобиль Казак, по оценке, принадлежащий Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям к югу от контрольного пункта въезда-выезда севернее моста в Станице Луганской.

По данным источников LIGA.net, 8 июля террористы не убрали фортификационные сооружения сразу за деревянным мостом. "Бетонные сооружения остались, их (террористов, - ред.) на этих позициях не видел, но их позиции остались сразу после моста через Северский Донец", - сказал собеседник, который пересекал линию разграничения сегодня.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Забродский заявил, что с тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает опасность для украинских военных, которые обороняются в полосе населенного пункта.

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