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22.03.2019, 10:24

ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе

ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, террористы разместили укрепленные военные траншеи в Огульчанске

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новые позиции боевиков в 25 километрах от захваченного гибридной армией РФ Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"20 марта команда миссии видела недавно восстановленные и укрепленные военные траншеи длиной примерно 300 метров, расположенные по обе стороны от дороги местного значения на расстоянии около двух километров к югу от Огульчанска", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, мини-беспилотник обнаружил не менее 12 БМП-1 возле  Круглика (65 км к юго-западу от Луганска).

20 марта 2019и года беспилотник ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех (Р-330Ж Житель), установленную на автомобиль КамАЗ-4310 и российский комплекс радиоэлектронной борьбы Тирада-2 возле Южной Ломоватки.

 

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Теги: боевики, Донбасс, обсе, позиции
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