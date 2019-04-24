Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 09:37

ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе

ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе - Фото
СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

ОБСЕ заявила об увеличении количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Реклама
Реклама

Мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил новые позиции боевиков недалеко от временно оккупированной Кадиевки, что в 50 километрах от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, были зафиксированы один колесный экскаватор, а также впервые "значительные земляные работы, в том числе траншеи длинной 30 метров и шириной 30 метров, а также укрытия для машин на восточной окраине Кадиевки".

Реклама

В ОБСЕ уточнили, что две боевые бронированные машины и одна зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), установленная на грузовике, находились в районе Веселой Горы (16 км к северу от Луганска);

В Луганской области 22 апреля миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (около 130), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 50 взрывов). 

15 апреля 2019 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, обсе, позиции, Кадиевка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 