ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков в Донбассе

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Мини-беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил новые позиции боевиков недалеко от временно оккупированной Кадиевки, что в 50 километрах от Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, были зафиксированы один колесный экскаватор, а также впервые "значительные земляные работы, в том числе траншеи длинной 30 метров и шириной 30 метров, а также укрытия для машин на восточной окраине Кадиевки".

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В ОБСЕ уточнили, что две боевые бронированные машины и одна зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), установленная на грузовике, находились в районе Веселой Горы (16 км к северу от Луганска);

В Луганской области 22 апреля миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (около 130), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 50 взрывов).

15 апреля 2019 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во временно оккупированном Смелом.