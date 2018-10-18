Четверо учеников в Керчи пожертвовали собой - видео с очевидцем

Фото: скриншот с видео

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Четверо вчерашних выпускников школы стали бросать камни в убийцу, чтобы отвлечь его от других детей

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Один из свидетелей трагедии в оккупированной Керчи рассказал, что четверо первокурсников колледжа ценой своих жизней спасли других детей от смерти. Видео с рассказом Артура Колесника опубликовало российское агентство ТАСС.

По словам ученика, ребята-первокурсники, которые совсем недавно закончили 9 класс школы, начали забрасывать камнями убийцу, потому что за его спиной отходили другие дети, преимущественно девочки.

"Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли", – рассказал очевидец.

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 жовтня 2018 р.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

По информации следствия, Росляков вел замкнутый образ жизни и разработал план атаки самостоятельно, никого в него не посвятив.