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18.10.2018, 18:39

Четверо учеников в Керчи пожертвовали собой - видео с очевидцем

Четверо учеников в Керчи пожертвовали собой - видео с очевидцем - Фото
Фото: скриншот с видео

Четверо вчерашних выпускников школы стали бросать камни в убийцу, чтобы отвлечь его от других детей

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Один из свидетелей трагедии в оккупированной Керчи рассказал, что четверо первокурсников колледжа ценой своих жизней спасли других детей от смерти. Видео с рассказом Артура Колесника опубликовало российское агентство ТАСС.

По словам ученика, ребята-первокурсники, которые совсем недавно закончили 9 класс школы, начали забрасывать камнями убийцу, потому что за его спиной отходили другие дети, преимущественно девочки.

"Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли", – рассказал очевидец.

По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

По информации следствия, Росляков вел замкнутый образ жизни и разработал план атаки самостоятельно, никого в него не посвятив.

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Теги: убийца, колледж, керчь, владислав росляков, герои
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