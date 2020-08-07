Офис генпрокурора открыл дела против 100 иностранных наемников на Донбассе
Больше 100 иностранцев стали фигурантами уголовного дела об участии в незаконных военных формированиях
Офис генпрокурора открыл уголовные дела против более чем 100 иностранных граждан, которые в составе незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе воевали против украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Производство открыто по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК. Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, в боевых действиях против украинской армии принимали участие граждане:
Болгарии - 2,
Армении — 7,
Грузии - 1,
Италии - 19,
Испании - 27,
Казахстана - 12,
Литвы - 3,
Молдовы - 26,
Нидерландов — 2,
Германии — 5.
В Офисе генпрокурора отметили, что по Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 г.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.
В июле сообщалось, что Офис генпрокурора открыл дело против гражданина Чили за участие в боевых действиях против ВСУ на стороне боевиков.
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