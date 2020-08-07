Офис генпрокурора открыл дела против 100 иностранных наемников на Донбассе

Больше 100 иностранцев стали фигурантами уголовного дела об участии в незаконных военных формированиях

Офис генпрокурора открыл уголовные дела против более чем 100 иностранных граждан, которые в составе незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе воевали против украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Производство открыто по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК. Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, в боевых действиях против украинской армии принимали участие граждане:

Болгарии - 2,

Армении — 7,

Грузии - 1,

Италии - 19,

Испании - 27,

Казахстана - 12,

Литвы - 3,

Молдовы - 26,

Нидерландов — 2,

Германии — 5.

В Офисе генпрокурора отметили, что по Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 г.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.

В июле сообщалось, что Офис генпрокурора открыл дело против гражданина Чили за участие в боевых действиях против ВСУ на стороне боевиков.

Вадим Ребрина

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