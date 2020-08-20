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ОГП: Чиновников Медсил ВСУ поймали на "откате" в 1 млн грн за поставку масок для военных

20.08.2020, 13:00
ОГП: Чиновников Медсил ВСУ поймали на
Фото - пресс-служба ОГП

В Офисе генпрокурора говорят, что чиновники командования Медсил ВСУ получили взятку за содействие в победе в тендере по поставке медмасок для военных

В Офисе генпрокурора заявляют, что они раскрыли факт вымогательства и получения неправомерной выгоды должностными лицами командования Медицинских сил Вооруженных сил и Государственной инспекции энергетического надзора. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В ОГП говорят, что начальник управления командования Медсил ВСУ, офицер медслужбы одной из бригад ВСУ, сотрудник Госинспекции и гражданское лицо получили от предприятия "откат" за обеспечение победы в конкурсе по закупке ВСУ медмасок для нужд военных. Размер "отката" за содействие - одна гривня за одну маску. 

17 августа, заявляют в прокуратуре, они получили первую часть взятки - 400 000 грн. 19 августа после передачи второй части взятки в размере 598 000 гривень подозреваемых задержали. 

Сейчас правоохранители проверяют причастность других лиц и руководства командования Медсил к этому происшествию.

Владислав Сердюк
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