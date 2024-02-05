ОГП: Разоблачена группировка, убившая гражданку Латвии ради недвижимости – фото

По данным следствия, в преступную группу входили граждане РФ и Украины

Фото: ОГП

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении участников преступной группы, причастных к похищению и убийству жительницы Латвии. Разоблачение состоялось в тесном сотрудничестве с правоохранителями Национальной полиции Латвии, отметили в ОГП.

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По данным следствия, женщина была владелицей жилого комплекса стоимостью более 4 млн евро на берегу Балтийского моря в курортном городе Саулкрасты: речь идет о более чем 30 апартаментах, паркингах и других инфраструктурных объектах, которые она сдавала в аренду.

Женщина исчезла осенью 2019 года, последний раз ее видели с "клиентом", который приходил осмотреть недвижимость, пишет ОГП.

После исчезновения женщины правоохранители установили, что участники преступной группы (двое российских граждан, живших в Латвии в статусе беженцев) решили завладеть имуществом потерпевшей: для этого они пригласили трех знакомых украинских граждан, специально приехавших в Латвию для совершения преступного умысла.

ОГП отмечает, что под видом потенциальных клиентов участники группы выманили женщину из жилищного комплекса, затащили ее в машину и вывезли за пределы города, где пытками и угрозами пытались заставить ее переписать в их пользу имение. По данным следствия, когда женщина отказалась, то фигуранты ее убили.

Для расследования была создана международная следственно-оперативная группа из числа украинских и латвийских полицейских, следственные действия проводились в обеих странах.

Двое граждан РФ взяли под стражу латвийские правоохранители, им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Граждан Украины задержали в Киевской и Донецкой областях, в частности, пишет ОГП, среди них был "черный нотариус", который подделал документы на право собственности имения убитой, чтобы переоформить его на фигурантов.

Украинцам сообщили о подозрении в умышленном убийстве по предварительному сговору, похищении человека, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, и подлоге официального документа нотариусом по предварительному сговору группой лиц.

Самое большое наказание, угрожающее фигурантам, — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Один из подозреваемых уже получил безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей, сообщили в ОГП.

Граждан РФ будут судить в Латвии по аналогичным статьям Уголовного кодекса этой страны, подытожили в ведомстве.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В январе житель Одесской области получил подозрение в организации заказного убийства: по данным правоохранителей, мужчина заказал убийство своего соседа на почве "долговременных неприязненных отношений".

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