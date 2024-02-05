ОГП: Викрито угрупування, яке вбило громадянку Латвії заради нерухомості – фото

За даними слідства, до злочинної групи входили громадяни РФ та України

Фото: ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття учасників злочинної групи, які причетні до викрадення і вбивства мешканки Латвії. Викриття відбулося у тісній співпраці з правоохоронцями Національної поліції Латвії, зазначили в ОГП.

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За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі Балтійського моря у курортному місті Саулкрасти: йдеться про понад 30 апартаментів, паркінгів та інших інфраструктурних об‘єктів, котрі вона здавала в оренду.

Жінка зникла восени 2019 року, востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість, пише ОГП.

Після зникнення жінки правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи (двоє російських громадян, які жили у Латвії в статусі біженців) вирішили заволодіти майном потерпілої: для цього вони запросили трьох знайомих українських громадян, котрі спеціально приїхали в Латвію для вчинення злочинного умислу.

ОГП зазначає, що під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли її у машину та вивезли за межі міста, де тортурами й погрозами намагалися змусити її переписати на їх користь маєток. За даними слідства, коли жінка відмовилась, то фігуранти її вбили.

Для розслідування була створена міжнародна слідчо-оперативна група з-поміж українських і латвійських поліціянтів, слідчі дії проводилися в обох країнах.

Двох громадян РФ взяли під варту латвійські правоохоронці, їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Громадян України затримали в Київській і Донецькій областях, зокрема, пише ОГП, серед них був "чорний нотаріус", який підробив документи на право власності маєтку вбитої, аби переоформити його на фігурантів.

Українцям повідомили про підозру в умисному вбивстві за попередньою змовою, викраденні людини, шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, та підробленні офіційного документа нотаріусом за попередньою змовою групою осіб.

Найбільше покарання, яке загрожує фігурантам, – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Один з підозрюваних уже отримав безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою, повідомили в ОГП.

Громадян РФ судитимуть у Латвії за аналогічними статтями Кримінального кодексу цієї країни, підсумували у відомстві.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

У січні мешканець Одеської області отримав підозру в організації замовного вбивства: за даними правоохоронців, чоловік замовив вбивство свого сусіда на ґрунті "довготривалих неприязних стосунків".

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