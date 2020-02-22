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Оккупанты пробовали прорваться через линию соприкосновения - штаб ООС

Оккупанты пробовали прорваться через линию соприкосновения - штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
22.02.2020, 10:15

В результате столкновения враг понес потери и отступил

Сегодня ночью диверсионно-разведывательная группа российских гибридных войск совершили неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пробовал выйти на позиции украинских военных возле населенного пункта Новотошковское. 

Военные своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате столкновения враг понес потери и отступил, оставив на поле боя тело погибшего российского наемника.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Бывший военный Андрей Рымарук рассказал, что, по его информации, боевики хотели захватить наблюдательный пункт ВСУ под названием "Баня", который украинские бойцы заняли в январе в ходе боев в серой зоне.

Читайте также: Зачем Кремль отдал приказ атаковать ВСУ на Донбассе: все версии

Владислав Сердюк
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