UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 12:30
Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото - Фото
Донбасс. Обстрел пункта пропуска Гнутово (фото - ООС)

Боевики гибридной армии РФ обстреляли пункт пропуска Гнутово на Донбассе, украинского военного спас от ранения металлический жетон. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что обстрел гуманитарного дорожного коридора на пункте пропуска произошел сегодня около 08:30. Оккупанты использовали беспилотник и сбросили с него выстрел ВОГ.

Потерь в результате атаки боевиков не было, пишут в штабе. Однако одного украинского военного спас от ранения металлический жетон, который остановил осколок гранаты.

Читайте также: Оккупированный Донбасс не получит особый статус на условиях России – Кулеба

Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото

Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото

В штабе ООС заявляют: такие действия российских оккупантов в очередной раз показывают, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и пренебрегают нормами международного гуманитарного права.

Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото

Читайте также: "Цистерны с боевыми токсинами". Зачем РФ запустила фейк о химическом оружии на Донбассе

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел боевики война Донбасс оккупанты дрон БПЛА пункт пропуска кпвв гнутово
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 