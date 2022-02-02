Оккупанты с дрона обстреляли пункт пропуска на Донбассе: военного спас жетон – фото

Боевики гибридной армии РФ обстреляли пункт пропуска Гнутово на Донбассе, украинского военного спас от ранения металлический жетон. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что обстрел гуманитарного дорожного коридора на пункте пропуска произошел сегодня около 08:30. Оккупанты использовали беспилотник и сбросили с него выстрел ВОГ.

Потерь в результате атаки боевиков не было, пишут в штабе. Однако одного украинского военного спас от ранения металлический жетон, который остановил осколок гранаты.

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В штабе ООС заявляют: такие действия российских оккупантов в очередной раз показывают, что они целенаправленно нарушают режим прекращения огня и пренебрегают нормами международного гуманитарного права.

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Марк Сировой

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