Обстрел оккупантов. На Донбассе погиб украинский военный
12.01.2022, 07:44
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
В результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе 11 января погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Как сообщается, вчера российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня: вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотошковского.
Один украинский военный получил смертельное ранение. Командование ООС выражает соболезнования близким погибшего героя.
Также отмечается, что украинские силы открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрел.
- 22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".
- Несмотря на договоренности о "рождественском перемирии", боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть тяжелораненые украинские военнослужащие.
- 31 декабря погиб один украинский боец, еще один скончался от ранений 1 января. 10 января погибли двое украинских военных.
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