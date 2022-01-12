Обстрел оккупантов. На Донбассе погиб украинский военный

В результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе 11 января погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, вчера российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня: вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Новотошковского.

Один украинский военный получил смертельное ранение. Командование ООС выражает соболезнования близким погибшего героя.

Также отмечается, что украинские силы открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрел.

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Марк Сировой

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