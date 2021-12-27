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Договоренности нарушены: боевики обстреливают позиции ВСУ, двое военных тяжело ранены

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 18:11
Договоренности нарушены: боевики обстреливают позиции ВСУ, двое военных тяжело ранены - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 27 декабря, боевики на Донбассе нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы и применяли запрещенное вооружение, обстреливая позиции ВСУ – двое военнослужащих получили тяжелые ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

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22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – сказано в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что вблизи Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Возле Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы. Неподалеку от Гнутово наемники с помощью беспилотника "произвели сброс выстрелов ВОГ-17".

По данным штаба, обстреливали украинские позиции в районе Новолуганского, в окрестностях Красногоровки и Майского – применяли минометы и гранатометы.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Подчеркивается, что ВСУ открывали огонь в ответ на атаку боевиков, но запрещенное Минскими договоренностями оружие не применяли.

Cкриншот Facebook
  • 12 декабря 2021 года в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе, в результате чего был ранен военный.
  • 23 декабря незаконные вооруженные формирования Донбасса трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
  • Вчера боевики на Донбассе также нарушили режим прекращения огня, тяжело ранили украинского военного.

Читайте также: Россия не может гарантировать прекращение огня на Донбассе – Кремль

Яна Катасонова
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