На Донбассе 31 декабря погиб военный

Вчера, 31 декабря, в зоне боевых действия на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, боец ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение.

В последний день 2021-го боевики трижды нарушали режим прекращения огня.

В районе Травневого оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки российские наемники вели обстрел из стрелкового оружия, а в сторону Водяного оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщают, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Сегодня, 1 января, по состоянию на 07:00 боевики уже трижды нарушили режим прекращения огня.

Возле села Широкино оккупанты стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского шел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Водяного боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".

Несмотря на договоренности о "рождественском перемирии", боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть тяжелораненые украинские военнослужащие.

Оксана Житнюк

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