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На Донбассе 31 декабря погиб военный

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 08:38
На Донбассе 31 декабря погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Вчера, 31 декабря, в зоне боевых действия на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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По данным штаба ООС, боец ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение.

В последний день 2021-го боевики трижды нарушали режим прекращения огня.

В районе Травневого оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки российские наемники вели обстрел из стрелкового оружия, а в сторону Водяного оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщают, что украинские военные открывали огонь в ответ.

Сегодня, 1 января, по состоянию на 07:00 боевики уже трижды нарушили режим прекращения огня.

Возле села Широкино оккупанты стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского шел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, а в сторону Водяного боевики  открыли огонь из противотанковых гранатометов.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Оксана Житнюк
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