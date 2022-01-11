Зеленский о Донбассе: Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, мы готовы

Президент Владимир Зеленский на встрече с политсоветниками лидеров "нормандского формата" от Франции и Германии в Киеве заявил, что "пришло время предметно договариваться" о прекращении войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – сказал Зеленский по итогам переговоров.

В пресс-службе уточнили, что советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн обсудили с Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком "дальнейшие шаги мирного урегулирования российско-украинского конфликта".

Как заявил Ермак, Украина "остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования".

Среди приоритетов, по версии главы ОП, – полное прекращение огня, освобождение удерживаемых лиц, открытие КПВВ.

Читайте также: Большинство украинцев хотят США в нормандском формате и новые минские соглашения – опрос

Ермак напомнил, что "Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления нормандского формата".

"Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки", – заявил он.

По его словам, очередной саммит "дал бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования".

7 декабря 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддерживает мнение США, Германии, Италии и Великобритании о необходимости возобновления переговоров в рамках нормандского формата.

В начале января советники нормандского формата встречались отдельно с коллегами из Украины и России.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.