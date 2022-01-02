UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скончался раненый снайпером на Донбассе 20-летний боец из Житомирской области

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 18:02
Скончался раненый снайпером на Донбассе 20-летний боец из Житомирской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

1 января в госпитале Харькова скончался 20-летний житель Коростеня Житомирской области Игорь Тычина. 27 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил его ранил снайпер боевиков. Об этом Суспильному рассказала заместительница мэра Коростеня Наталья Чижевская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

27 декабря он был ранен пулей снайпера и находился в коме в Харьковском госпитале. "Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.

По ее словам, боец окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени сообщат официально.

  • 22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".
  • Несмотря на договоренности о "рождественском перемирии", боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть тяжелораненые украинские военнослужащие.
  • В последний день 2021-го боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Погиб украинский военный.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Коростень оос Донбас
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 