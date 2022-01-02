Скончался раненый снайпером на Донбассе 20-летний боец из Житомирской области

1 января в госпитале Харькова скончался 20-летний житель Коростеня Житомирской области Игорь Тычина. 27 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил его ранил снайпер боевиков. Об этом Суспильному рассказала заместительница мэра Коростеня Наталья Чижевская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

27 декабря он был ранен пулей снайпера и находился в коме в Харьковском госпитале. "Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сказала Чижевская.

По ее словам, боец окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени сообщат официально.

22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".

Несмотря на договоренности о "рождественском перемирии", боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть тяжелораненые украинские военнослужащие.

В последний день 2021-го боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Погиб украинский военный.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.