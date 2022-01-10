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На Донбассе погибли двое украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 17:53
На Донбассе погибли двое украинских военных - Фото
Погибшие (Скриншот из видео штаба ООС)

В зоне проведения операции объединенных сил двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве — они получили несовместимые с жизнью ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В сторону поселка Пески боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними, добавили в штабе.

На Донбассе погибли двое украинских военных
  • 22 декабря на заседании ТКГ стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что грядущие рождественские и новогодние праздники "должны быть мирными".
  • Несмотря на договоренности о "рождественском перемирии", боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: есть тяжелораненые украинские военнослужащие.
  • 31 декабря на Донбассе боец ВСУ получил несовместимое с жизнью ранение.
  • 1 января в госпитале Харькова скончался 20-летний житель Коростеня Житомирской области Игорь Тычина. 27 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил его ранил снайпер боевиков. 
Вадим Ребрина
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