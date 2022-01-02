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Донбасс. Оккупанты блокируют пять из семи пунктов пропуска на линии разграничения

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 13:58
Донбасс. Оккупанты блокируют пять из семи пунктов пропуска на линии разграничения - Фото
Пункт пропуска на Донбассе (фото - пресс-служба МВД)

Боевики гибридной армии РФ блокируют пять из семи пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД напомнили, что командующий операцией объединенных сил решил открыть все пункты пропуска на линии разграничения ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако оккупанты продолжают блокировать движение на пяти из семи КПВВ.

Ежедневный пропуск людей осуществляется только в Станице Луганской, пишут в МВД. При этом за неделю интенсивность движения там снизилась на 9%. За этот период на временно оккупированную территорию прошли 6553 человек, на подконтрольную Украине – 5512.

Напротив пункта пропуска Новотроицкое оккупанты пропускают людей лишь по понедельникам и пятницам, отмечают в ведомстве. В эти дни на оккупированную территорию попали 424 человека и 84 транспортных средства, на подконтрольную Украине территорию – 292 человека и 72 транспортных средства.

Также через пункт пропуска Счастье проехали три гуманитарных грузовика от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Жителям временно оккупированных территорий доставили стройматериалы, медицинские товары и компьютерную технику общим весом более 28 тонн.

  • В конце декабря 2021-го спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что для разблокирования пунктов пропуска РФ требует от Украины признать российскую вакцину от коронавируса Спутник V. 
  • 29 декабря Кабмин отменил самоизоляцию для украинцев, которые въезжают с временно оккупированных районов Донбасса.

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Марк Сировой
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Донбасс пункт пропуска боевики линия разграничения ордло кпвв станица луганская новотроицкое
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