Кабмин упростил въезд с временно оккупированных территорий

Кабинет министров упростил правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированными территориями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Правительство упростило порядок въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.

В изменения правил входят: отмена регистрации в сервисе "Вдома" и отмена самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий.

22 декабря Минздрав ввел ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов.

28 декабря в Украине выявили 5454 заболевших коронавирусом, умерли 307 инфицированных.

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Наталия Медведева

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