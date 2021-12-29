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Кабмин упростил въезд с временно оккупированных территорий

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 21:57
Кабмин упростил въезд с временно оккупированных территорий - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Кабинет министров упростил правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированными территориями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Правительство упростило порядок въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.

В изменения правил входят: отмена регистрации в сервисе "Вдома" и отмена самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий.

  • 22 декабря Минздрав ввел ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов.
  • 28 декабря в Украине выявили 5454 заболевших коронавирусом, умерли 307 инфицированных.

Читайте также: В Украине больше не планируют вводить "тотальные локдауны" – Шмыгаль

Наталия Медведева
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Донбасс Крым кпвв коронавирус самоизоляция
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