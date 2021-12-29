Кабмин упростил въезд с временно оккупированных территорий
29.12.2021, 21:57
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
Кабинет министров упростил правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда с временно оккупированными территориями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Правительство упростило порядок въезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.
В изменения правил входят: отмена регистрации в сервисе "Вдома" и отмена самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий.
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