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В Украине больше не планируют вводить "тотальные локдауны" – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 16:59
В Украине больше не планируют вводить
Денис Шмигаль (Фото: пресс-служба Кабинета Министров Украины)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не планируют вводить "тотальные локдауны", такие как в начале пандемии COVID-19 весной 2020 года или на новогодние праздники. Об этом он сообщил на заседании правительства в четверг, 29 декабря.

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Шмыгаль сказал, что вакцинация против COVID-19 была одним из приоритетов в 2021 году, и он считает, что "его команда с этим справилась".

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — уточнил он.

Марина Тищенко
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вакцинация пандемия коронавирус COVID-19 локдаун
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