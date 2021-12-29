В Украине больше не планируют вводить "тотальные локдауны" – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не планируют вводить "тотальные локдауны", такие как в начале пандемии COVID-19 весной 2020 года или на новогодние праздники. Об этом он сообщил на заседании правительства в четверг, 29 декабря.

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Шмыгаль сказал, что вакцинация против COVID-19 была одним из приоритетов в 2021 году, и он считает, что "его команда с этим справилась".

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", — уточнил он.

Министр здравоохранения Ляшко в ноябре 2021 анонсировал иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса в Украине с января 2022 года.

В декабре Минздрав расширил список профессий, для которых необходима обязательная вакцинация против COVID-19.

По состоянию на 16 декабря, в Украине полностью иммунизировано 89038 человек, еще 14 человек получили дополнительную дозу.

В Украине за все время эпидемии выявили 3 654 690 больных: умерли 95 412 человек, выздоровели 3 449 880 пациентов. В частности, за последние сутки зафиксировали 5454 новых больных коронавирусом.

Марина Тищенко

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