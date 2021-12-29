Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Одесская область
За прошедшие сутки в Украине выявили 5454 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2248). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (1113), Одесской (642), Донецкой (443), Черкасской (387) и Полтавской (358) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей стране умерли 307 инфицированных (днем ранее – 134), выздоровели – 12 352 (4879), были госпитализированы – 1153 (944).
Официально сделали 75 995 тестов на коронавирус (30 386). Методом ПЦР – 33 039 (12 853), ИФА – 6256 (1836), экспресс-тестов – 36 700 (15 697).
За все время эпидемии в Украине выявили 3 654 690 заболевших: умерли 95 412 человек, выздоровели 3 449 880 пациентов.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1113 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 475);
Винницкая область – 161 (43);
Волынская – 144 (84);
Днепропетровская – 184 (102);
Донецкая – 443 (149);
Житомирская – 64 (66);
Закарпатская – 206 (55);
Запорожская – 215 (82);
Ивано-Франковская – 68 (46);
Киевская – 275 (126);
Кировоградская – 40 (54);
Луганская – 107 (23);
Львовская – 160 (19);
Николаевская – 80 (18);
Одесская – 642 (189);
Полтавская – 358 (74);
Ровенская – 125 (30);
Сумская – 112 (56);
Тернопольская – 60 (43);
Харьковская – 173 (180);
Херсонская – 18 (16);
Хмельницкая – 181 (17);
Черкасская – 387 (153);
Черновицкая – 63 (60);
Черниговская – 75 (16).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- Из красной зоны карантина выходят последние две области – Волынская и Запорожская. В них будут действовать ограничения желтой зоны.
- Из-за угроз в связи с пандемией коронавируса Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%.
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