Коронавирус. В Украине под 5500 заболевших за сутки: лидеры – Киев и Одесская область

За прошедшие сутки в Украине выявили 5454 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2248). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (1113), Одесской (642), Донецкой (443), Черкасской (387) и Полтавской (358) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По всей стране умерли 307 инфицированных (днем ранее – 134), выздоровели – 12 352 (4879), были госпитализированы – 1153 (944).

Официально сделали 75 995 тестов на коронавирус (30 386). Методом ПЦР – 33 039 (12 853), ИФА – 6256 (1836), экспресс-тестов – 36 700 (15 697).

За все время эпидемии в Украине выявили 3 654 690 заболевших: умерли 95 412 человек, выздоровели 3 449 880 пациентов.

Читайте также: Инфицирование омикроном, возможно, дает защиту и от дельта-коронавируса: почему это важно

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1113 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 475);

Винницкая область – 161 (43);

Волынская – 144 (84);

Днепропетровская – 184 (102);

Донецкая – 443 (149);

Житомирская – 64 (66);

Закарпатская – 206 (55);

Запорожская – 215 (82);

Ивано-Франковская – 68 (46);

Киевская – 275 (126);

Кировоградская – 40 (54);

Луганская – 107 (23);

Львовская – 160 (19);

Николаевская – 80 (18);

Одесская – 642 (189);

Полтавская – 358 (74);

Ровенская – 125 (30);

Сумская – 112 (56);

Тернопольская – 60 (43);

Харьковская – 173 (180);

Херсонская – 18 (16);

Хмельницкая – 181 (17);

Черкасская – 387 (153);

Черновицкая – 63 (60);

Черниговская – 75 (16).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Из красной зоны карантина выходят последние две области – Волынская и Запорожская. В них будут действовать ограничения желтой зоны.

Из-за угроз в связи с пандемией коронавируса Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%.

Читайте также: COVID-19. МОЗ хочет ревакцинировать украинцев двумя дозами через год после первых прививок

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.