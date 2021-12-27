На оккупированный Донбасс доставили 28 тонн гумпомощи от ООН: фото

Сегодня, 27 декабря, через контрольно-пропускной пункт Счастье на временно оккупированную территорию Донбасса привезли 28 тонн гуманитарной помощи от ООН, сообщает Госпогранслужба.

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"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что движение через КПВВ Счастье для людей остается заблокированным боевиками.

В Госпогранслужбе подчеркнули – доставка гумпомощи имеет большое значение для жителей Донбасса, которые пострадали от вооруженной агрессии.

1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.

12 декабря в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе.

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях российские оккупационные войска проводят инженерные работы: усовершенствуют фортификацию передовых позиций.

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Яна Катасонова

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