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На оккупированный Донбасс доставили 28 тонн гумпомощи от ООН: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 17:39
На оккупированный Донбасс доставили 28 тонн гумпомощи от ООН: фото - Фото
В ОРДЛО доставили 28 тонн гумпомощи от ООН (фото - Госпогранслужба)

Сегодня, 27 декабря, через контрольно-пропускной пункт Счастье на временно оккупированную территорию Донбасса привезли 28 тонн гуманитарной помощи от ООН, сообщает Госпогранслужба.

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"Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что движение через КПВВ Счастье для людей остается заблокированным боевиками.

В Госпогранслужбе подчеркнули – доставка гумпомощи имеет большое значение для жителей Донбасса, которые пострадали от вооруженной агрессии.

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба

Фото – Госпогранслужба
  • 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.
  • 12 декабря в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе.
  • На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях российские оккупационные войска проводят инженерные работы: усовершенствуют фортификацию передовых позиций. 

Читайте также: Война России против Украины. В Берлине "благодарны Украине за сдержанность"

Яна Катасонова
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ООН Донбасс ордло счастье гумпомощь
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