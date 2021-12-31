Лавров заявил о "сотнях тысяч граждан РФ" на Донбассе: грозится "защищать" их от Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Донбассе якобы проживают "сотни тысяч граждан России", потому грозится, что РФ будет "защищать" их. Об этом он сказал в интервью пропагандистскому ресурсу РИА Новости.

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Глава российского МИД в очередной раз заявил о "милитаристских устремлениях украинских властей" и пожаловался на поддержку Украины со стороны Запада. По мнению Лаврова, украинская власть "воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции".

Он назвал "гражданами РФ" жителей Донбасса, которым Россия незаконно массово раздавала паспорта перед "выборами" в нелегитимную Госдуму, чтобы привлечь к "голосованию" больше людей. Развязанную Россией войну на Донбассе Лавров вновь назвал "гражданской".

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский комплекс мер (Россия сама же его и саботирует, – ред.), одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", – сказал он, но пригрозил, что "на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ".

Также Лавров прокомментировал российские требования по "гарантиям безопасности" о нерасширении НАТО на восток, пригрозив "вынужденным" принятием мер, если Запад не пойдет на условия РФ. О каких именно мерах идет речь – не уточнил.

"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", – сказал глава МИД РФ.

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Оксана Житнюк

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